Брянск, 14 января, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Права участников долевого строительства восстановлены в селе Глинищево Брянской области после вмешательства прокуратуры, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Пресс-служба правительства Тверской области Газификация

В ноябре 2021 года компания-застройщик СЗ «Русский Дом» ввела в эксплуатацию многоквартирный жилой дом по улице Яшенина. При этом в здании отсутствовало технологическое присоединение к системе газоснабжения, что фактически означало невозможность вселения в квартиры собственников. Прокуратура внесла представления руководителю организации-застройщика и главе администрации Брянского района за отсутствие должного контроля при подготовке к вводу в эксплуатацию многоэтажки.

После этого многоквартирный дом газифицировали. Новоселье отметят 27 участников долевого строительства.