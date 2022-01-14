Ярославль, 14 января, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В Ярославле новый собственник участка бывшего стадиона «Локомотив» на Суздальском шоссе Роман Емельянов встретился с жильцами близлежащих домов, чтобы обсудить будущее территории. Встреча прошла в администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Встреча инвестора с жителями домов близ бывшего стадиона «Локомотив»

«У нас есть предложение возродить территорию стадиона, сделать там футбольное поле и беговые дорожки, предложение реконструировать парк, озеленить его, сделать современной комфортной зоной для отдыха и спорта, сделать детские площадки, освещение и видеонаблюдение. Стадион когда-то был самым большим в районе, ранее он находился в собственности у РЖД, но пришел в упадок, потому что им никто не занимался. Сейчас мы вместе эту территорию стадиона можем возродить и сделать ее комфортной для занятий спортом», — отметили представители собственника земли на встрече.

Аварийные трибуны стадиона будут снесены. Собственник планирует создать и парк — сделать тропинки и освещение, а также площадки для игр, велодорожки и даже специально отведённую зону для выгула собак. Жители такую инициативу встретили позитивно, однако выступили против строительства новых жилых домов. В августе 2021 года собственник подавал заявление на изменение зоны стадиона из общественной на зону жилой застройки. Тогда мэрия отказала в этом.

Главный архитектор города Артём Цымбалов, присутствовавший на встрече, сказал, что жильё всё же может появиться.

«Это решение за инвестором. Все понимают, что объект был куплен за какие-то средства, должна быть экономическая целесообразность этой деятельности. Поэтому там со временем может появиться либо жилой дом, либо офисное здание, либо магазин. В каком объеме — это вопрос. Все это покажет проектирование, которое мы увидим. Пожелания собраны: против домов, против магазинов, за увеличение площади парковой территории. Все ваши предложения будут отданы в работу. Но я предупреждаю вас, что в проекте должна появиться и коммерческая составляющая. Обязательно появится какой-то объект, который не понравится присутствующим в зале — офисное или жилое здание и вопрос его размера, будет ли отдана в жертву парковая территория. Это мы с вами, я надеюсь, увидим, если у инвестора получится выполнить проект», — рассказал Артем Цымбалов.

Сейчас территория стадиона находится в запустении.