Горно-Алтайск, 14 января, 2022, 10:09 — ИА Регнум. В Республике Алтай завершено расследование уголовного дела о хищении более 78 млн рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, в совершении преступления обвиняется житель Москвы.

Anton Starikov Деньги

По версии следствия, в 2018 году он убедил гендиректора Агентства по ипотечному кредитованию республики, что сможет обеспечить заключение с организацией крупных строительных контрактов. Кроме того, он обещал рефинансирование кредитов агентства и вывод из-под залога его имущества.

«При этом, не намереваясь фактически исполнять свои обязательства, мужчина сообщил, что для заключения подобных контрактов необходимо перечисление денежных средств», — отметили в управлении.

Однако получив более 78 млн рублей, москвич потратил их на собственные нужды. Преступление было раскрыто совместными усилиями сотрудниками следственных органов, ФСБ и прокуратуры. В настоящее время обвиняемый находится под стражей, однако свою вину он не признал.