Мельбурн, Австралия, 14 января 2022, 10:09 — REGNUM Австралийские власти аннулировали визу сербского теннисиста, первой ракетки мира Новака Джоковича. Об этом 14 января сообщает Reuters.

Новак Джокович
Новак Джокович
Andrew Campbell

Напомним, Джокович является действующим победителем Открытого чемпионата Австралии. 5 января он приехал для участия в турнире, предоставив медотвод от вакцинации.

Однако власти Австралии решили, что оснований для медотвода недостаточно, поместили спортсмена в карантинный отель и приняли решение об аннулировании визы. После этого Джокович обжаловал это решение в суде и выиграл дело. Организаторы Australian Open включили его в жеребьёвку турнира.

Тем не менее, власти Австралии вновь приняли решение лишить Джоковича визы и депортировать из страны.

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