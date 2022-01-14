Мельбурн, Австралия, , 10:09 — REGNUM Австралийские власти аннулировали визу сербского теннисиста, первой ракетки мира Новака Джоковича. Об этом 14 января сообщает Reuters.

Новак Джокович Andrew Campbell

Напомним, Джокович является действующим победителем Открытого чемпионата Австралии. 5 января он приехал для участия в турнире, предоставив медотвод от вакцинации.

Однако власти Австралии решили, что оснований для медотвода недостаточно, поместили спортсмена в карантинный отель и приняли решение об аннулировании визы. После этого Джокович обжаловал это решение в суде и выиграл дело. Организаторы Australian Open включили его в жеребьёвку турнира.

Тем не менее, власти Австралии вновь приняли решение лишить Джоковича визы и депортировать из страны.

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