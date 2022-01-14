Владивосток, 14 января, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Во Владивостоке днём 14 января случился пожар в детской поликлинике на улице Первая, которая находится на ремонте. Уже через три минуты на месте работали пожарные, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по Приморью.

12019 Пожар

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До прибытия спасателей из здания эвакуировались 36 человек (персонал), детей среди них не было.

Пожарные установили, что горел мусор в вентиляционной шахте в подвале. Площадь пожара составила 1 кв. метр. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Всего в тушении были задействованы одна единица пожарной техники и шесть человек личного состава.

Как сообщало ИА REGNUM, в слободе Родионово-Несветайская Ростовской области загорелась кровля одного из производственных цехов на территории молокозавода.