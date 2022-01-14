Ростов-на-Дону, , 10:05 — REGNUM В Ростове-на-Дону огнеборцы потушили пожар в здании Главпочтамта, расположенном на улице Лермонтовской. Инцидент повлиял на график работы почтового отделения, расположенного в здании. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

На пожаре 23.mchs.gov.ru

Сообщение о возгорании в электрощите поступило утром 13 января. Прибывшие огнеборцы зафиксировали горение в подпотолочном пространстве на площади 5 кв. метров. В целях безопасности было эвакуировано 60 человек. Пострадавших нет. Посылки и корреспонденцию пожар не коснулся.

Специалисты устанавливают причины возгорания.