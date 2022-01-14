Москва, 14 января, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В конце мая нынешнего года намечен первый запуск спутника нового поколения «Глонасс-К2». Об этом 14 января сообщается в видео, которое размещено на официальном YouTube-канале АО «Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева» (ИСС, входит в государственную корпорацию «Роскосмос»).

(сс) USSR BOY ГЛОНАСС

"Запуск нового космического аппарата «Глонасс-К2» запланирован на май текущего года», — говорится в видеоролике компании-производителя.

Также указывается, что в данный момент завершается создание указанного навигационного спутника нового поколения.

При этом «Глонасс-К2» является космическим аппаратом нового поколения навигационных спутников системы ГЛОНАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в нынешнем году производство в России тяжелых ракет-носителей «Протон-М» будет завершено.