Краснодар, 14 января, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Почти в полтора раза увеличены объёмы производства сахара предприятиями Краснодарского края в 2021 году по сравнению с показателями 2020 года, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сахар на полках

Как уточнил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека, в 2021 году заводы Кубани переработали 11 млн тонн сырья, поступившего как от краснодарских аграриев, так и из других регионов страны. В результате объём выработки составил 1 млн 250 тыс. тонн сахара, что почти в 1,5 раза больше, чем в 2020 году.

Отметим, что в 2021 году объём экспорта сахара в денежном выражении составил 48,3 млн долл. Общий объём экспорта сельхозпродукции Краснодарским краем в 2021 году достиг более 3,4 млрд долларов в фактических ценах.