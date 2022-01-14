Чита, , 10:04 — REGNUM Порядка 50 миллионов рублей получит Забайкальский край из Фонда президентских грантов на реализацию общественных инициатив. Такое решение было принято 13 января 2022 года на заседании координационного комитета под председательством первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, сообщает пресс-служба правительства региона.

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«Эта сумма сложилась из двух показателей. Около 20 миллионов получат НКО Забайкалья на реализацию семи проектов по итогам первого конкурса 2022 года.

И ещё 30 миллионов Фонд президентских грантов одобрил на софинансирование регионального грантового конкурса для некоммерческих организаций. По этому критерию Забайкальский край занял четвёртое место в Дальневосточном федеральном округе», — пояснила руководитель регионального Центра развития НКО Наталья Макарова.

По её словам, Забайкальский край намерен развивать сотрудничество с Фондом президентских грантов по поддержке общественных инициатив на принципах открытости и прозрачности. Таким образом, в 2022 году общая сумма регионального конкурса грантов губернатора Забайкальского края составит 60 миллионов рублей, из этой суммы 30 миллионов выделили власти региона. Сейчас готовится необходимая конкурсная документация.

Как сообщало ИА REGNUM, забайкальцы получат финансирование на проведение фестиваля бурятского языка, создание исторической пьесы, ремесленной деревни и новых туристических маршрутов. Авторы всех этих проектов стали обладателями грантов президентского фонда культурных инициатив в 2021 году, конкурс на получение которых проведён по указу президента России Владимиром Путиным.

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