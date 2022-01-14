Чебоксары, , 10:04 — REGNUM Министерство экономического развития Чувашии определилось с гипермаркетами, куда с 20 января будут пускать по QR-кодам. Первоначально предполагалось, что в этот перечень включать более 40 учреждений торговли, но ведомство указало 14, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

QR-код посетителя Дарья Драй © ИА REGNUM

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Речь идёт о гипермаркетах смешанного типа с площадью торгового зала более 1 тыс. кв. метров. С 20 января для таких объектов ужесточается пропускной режим: чтобы попасть внутрь и потратить свои деньги, посетители должны будут предъявить сертификат о вакцинации (QR-код), либо отрицательный тест на коронавирус или справку о том, что переболели ковидом.

В перечень вошли 14 крупных магазинов, в том числе 11 — в Чебоксарах. Это гипермаркеты «Магнит» (по улицам Энгельса, Калинина, Ленинского Комсомола), супермаркет «Перекресток» (проспект Ивана Яковлева), торговые комплексы «Шупашкар», «Хевешский», «Центральный», а также «Метро», «Лента», «Карусель», «Маяк».

Также в список попали гипермаркет «Магнит» по улице Строителей в Новочебоксарске, сельхозрынок в Канашском районе и городская ярмарка в Канаше (павильон).

Как сообщало ИА REGNUM, инициатива о введении QR-кодов для допуска в гипермаркеты принадлежит главе Чувашии Олегу Николаеву, которому пожаловались представители торговых центров, где ограничительные меры введены ещё в ноябре 2021 года.