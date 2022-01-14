Пушкин, Санкт-Петербург, 14 января, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В Пушкинском районе Санкт-Петербурга после массового ДТП на Киевском шоссе насмерть сбили пассажирку, решившую выйти из поврежденного автомобиля. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Vk.com/spb_today ДТП на Киевском шоссе (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)

ДТП произошло около 06:00 мск 14 января на Киевском шоссе после путепровода в районе населенного пункта Малое Карлино. Там столкнулись три автомобиля, которые заняли два ряда в сторону Петербурга.

По предварительным данным, на остановившийся автомобиль «УАЗ Патриот» совершил наезд автомобиль Skoda Octavia, под управлением 36-летнего мужчины. Спустя несколько минут из «Шкоды» попыталась выйти 58-летняя пассажирка, которую сбил проезжавший мимо автомобиль Nissan Qashqai.

«Женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм. Водитель Skoda госпитализирован в тяжелом состоянии. На месте ДТП работают сотрудники ДПС и следователи ГУ МВД России по Петербургу, — утончили в ведомстве. — Ведется проверка».