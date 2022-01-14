Бостон, США, , 10:02 — REGNUM «Бостон Брюинз» одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

Иван Проворов Vk.com/ivan_provorov

В составе «Бостона» хет-трик оформил нападающий Давид Пастрняк. У «Филадельфии» точными бросками отметились форварды Кэм Аткинсон и Джоэль Фараби, российский защитник Иван Проворов отдал результативную передачу.

На сегодняшний день «Бостон» занимает восьмое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 44 очка. «Филадельфия» идёт на 11-м месте в Восточной конференции с 33 очками.

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