Париж, 14 января, 2022, 10:01 — ИА Регнум. По данным министерства здравоохранения Франции, в стране за последние 24 часа снова выявили более 300 тысяч случаев заражения коронавирусом, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки в Индонезии выявили 305 322 носителя коронавируса и 227 случаев смерти от COVID-19.

Кроме того, 24 154 заразившихся коронавирусом проходят лечение в больнице, в том числе 3939 человек находятся в реанимации.

Как сообщало ИА REGNUM, решение признать незаконным постановление об обязательном ношении защитных масок на улицах Парижа принял административный суд города.