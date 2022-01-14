Оренбургский район, Оренбургская область, , 10:00 — REGNUM Новая Оренбургская областная инфекционная больница, построенная в сжатые сроки, начнет принимать пациентов с 20 февраля. Об этом заявила министр здравоохранения Татьяна Савинова, сообщает телеграм-канал «Пул56».

Новая Оренбургская областная инфекционная больница Minzdrav.orb.ru

Госпиталь рассчитан на 186 пациентов с возможностью увеличения до 380. При необходимости все койки можно переоборудовать под реанимационные.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура заявила о срыве контакта строительства. Объект не был сдан к 30 декабря 2021 года.

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