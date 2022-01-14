Оренбургский район, Оренбургская область, 14 января, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Новая Оренбургская областная инфекционная больница, построенная в сжатые сроки, начнет принимать пациентов с 20 февраля. Об этом заявила министр здравоохранения Татьяна Савинова, сообщает телеграм-канал «Пул56».

Minzdrav.orb.ru Новая Оренбургская областная инфекционная больница

Госпиталь рассчитан на 186 пациентов с возможностью увеличения до 380. При необходимости все койки можно переоборудовать под реанимационные.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура заявила о срыве контакта строительства. Объект не был сдан к 30 декабря 2021 года.