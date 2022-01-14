Родионово-Несветайский район, , 09:59 — REGNUM В слободе Родионово-Несветайская Ростовской области загорелась кровля одного из производственных цехов на территории молокозавода. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 14 января.

Указатель на молокозавод Александр Погожев © ИА REGNUM

Сообщение о возгорании в одноэтажном здании на улице Гвардейцев-Танкистов поступило в экстренные службы примерно в 8:46 мск. На момент прибытия первых пожарных подразделений огонь распространился внутри помещения. По оперативным данным, площадь пожара составляет 100 кв. метров.

На месте пожара работают 47 человек и 14 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал.