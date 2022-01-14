Южно-Сахалинск, , 09:58 — REGNUM На Сахалине магазины, в которых в наличии имеется снегоуборочная техника, 14 января не закроются пока администрация Южно-Сахалинска не скупит всю технику, так необходимую городу для ликвидации последствий мощного снегопада, такое распоряжение дал глава островного региона Валерий Лимаренко, об этом он написал в своём официальном телеграм-канале.

Снегоуборочная машина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Всего в наличии в магазинах Южно-Сахалинска имеется 136 единиц снегоуборочной техники.

«Магазины, продающие эту технику, сегодня не закроются, пока не отгрузят товар», — написал Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине, где с 12 января бушует мощный циклон, в районе села Взморья шторм размыл участок федеральной трассы Южно-Сахалинск — Оха.