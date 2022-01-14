Москва, , 09:58 — REGNUM В резервных госпиталях Москвы в 2021 году получили квалифицированную медицинскую помощь и вылечились более 141 тысячи пациентов, больных COVID-19, сообщается на портале мэра столицы.

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Всего с октября 2020 года в Москве работает пять резервных госпиталей. Это полноценные инфекционные центры с современным оборудованием. За это период прошли лечение свыше 172 тыс. человек.

Все резервные госпитали подключены к сервису Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Кроме того, используется цифровой алгоритм на основе международной шкалы NEWS2 (National Early Warning Score). Она помогает врачам оценить не состояние заболевшего COVID-19.

ИА REGNUM сообщало, последнюю волну коронавируса назвал одной из самых напряжённых главврач горбольницы №15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко.

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