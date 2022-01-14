Варшава, , 09:57 — REGNUM Польский Сейм в четверг, 13 января, утвердил поправки к закону об образовании, укрепляющих надзор над школами министерства образования. Об этом сообщает Polskie Radio.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

В соответствии с предлагаемыми поправками, директора школ должны будут получить разрешение родителей и воеводского представителя министерства образования (кураторов образования) на организацию дополнительных занятий, проводимых внешними организациями.

Речь идет, в частности, о половом воспитании и распространении гендерной идеологии без согласия на это родителей несовершеннолетних учащихся.

В случае нарушения новых правил школьной администрацией куратор образования может обратиться в орган местного самоуправления, который управляет школьными учреждениями, с рекомендацией об увольнении директора школы без уведомления.

Теперь поправки в закон направят на подпись президенту Анджею Дуде. После одобрения президентом они вступят в законную силу.