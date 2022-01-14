Манила, 14 января, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Полностью прошедшие вакцинацию от COVID-19 граждане других государств с 16 февраля смогут въезжать на территорию Филиппин. Об этом 14 января рассказал на брифинге исполняющий обязанности пресс-секретаря филиппинского президента Карло Ногралес.

Филиппины

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«С 16 февраля 2022 года наличие подтверждения о полной вакцинации (от COVID-19) станет требованием для всех иностранных граждан, которым разрешен въезд на Филиппины», — сказал он.

При этом Ногралес уточнил, что это требование не будет касаться детей в возрасте до 18 лет, лица с противопоказаниями к вакцинации от нового заболевания по медицинским показаниям, а также иностранным дипломатам и их иждивенцам.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января глава филиппинского минздрава Франциско Дуке заявил, что штамм «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2 начал стремительно распространяться на Филиппинах и занял доминирующее положение.