Краснодар, , 09:56 — REGNUM План вакцинации жителей против коронавируса выполнили пять районов Краснодарского края по данным на утро 14 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Вакцинация от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

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Не менее 80% взрослого населения против COVID-19 привито в Кавказском, Апшеронском, Динском, Курганинском и Калининском районах. Приблизились к нужному показателю ещё три района края — в Крыловском районе на 98% от плана, в Успенском — на 94%, в Темрюкском — на 91%. При этом 22 муниципальных образования края пока не достигли 75% от плана.

В общей сложности, по последним данным, на Кубани прививки от коронавируса получили более 2,8 млн жителей. Краснодарский край с начала кампании по вакцинации получил более 4 млн доз вакцины от корнавируса.