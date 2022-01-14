Барнаул, , 09:54 — REGNUM Власти Алтайского края объявили об усилении контроля за соблюдением карантинных мер, предпринятых в связи с пандемией коронавируса и нового, более заразного штамма «Омикрон». Подробности с заседания оперштаба 14 января сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото штамма «Омикрон» Центр «Вектор»

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

По данным руководителя Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирины Пащенко, заражение «Омикроном» происходит в разы быстрее, чем при дельта-вирусе.

К тому же новый штамм, по ее словам, быстрее и активнее поражает бронхи и легкие. Заразившийся человек может заражать других уже через сутки, тогда как болезненные симптомы появятся только на 4−5 день заражения. Именно этим эпидемиологи объясняют взрывной рост заболеваемости.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 января, количество заболевших пневмонией и ОРВИ среди носителей коронавируса в Алтайском крае вновь увеличилось: 24 729 (+78 за сутки) и 88 635 (+199 за сутки) соответственно.

Читайте также: В Алтайском крае скончались ещё 24 пациента с коронавирусом