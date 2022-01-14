Самара, 14 января, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Порыв трубы холодного водоснабжения диаметром 200 мм устраняют в Самаре. Об этом 14 января сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Старые трубы коммуникации

«На пересечении улиц Вольская и Калинина специалисты «РКС» устраняют порыв трубы холодного водоснабжения диаметром 200 мм», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в первый раз авария здесь произошла 12 января. Тогда утечка была устранена, данный участок трубы планировали заменить. Но вечером 13 января трубу снова прорвало.

«На улицах Воронежская от пр. Юных Пионеров до Вольской, Юрия Павлова пер. от ул. Вольской до ул. Свободы отключено холодное водоснабжение», — сообщает пресс-служба.

Специалисты сейчас устраняют коммунальную аварию. На ул. Вольская, 96 и ул. Калинина, 27 были отправлены два бойлера.