Нью-Йорк, США, 14 января, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В 2022 году рост ВВП России, как ожидается, составит 2,7%. Такие прогнозы содержатся в докладе Организации Объединённых Наций «Экономическая ситуация в мире и перспективы в 2022 году».

ИА REGNUM Инфляция

При этом, согласно оценке экспертов, в 2023 году рост замедлится до 2,3%. За прошлый год экономический рост России составил, по оценке экспертов, 4,2%.

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Основным импульсом роста экономики в 2021 году в России эксперты организации назвали восстановление доходов домохозяйств за счёт социальных выплат и роста зарплат на фоне жёсткой ситуации на рынке. Помимо этого, в стране выросла инвестиционная активность.

Что касается уровня занятости, то по этому показателю Россия вернулась к допандемийным значения. Как следует из доклада, безработица в стране с начала 2021 года составляет менее 5%.

Инфляция потребительских цен в 2022 году ожидается на уровне 3,2%, так же как и в 2023 году. При этом в ушедшем году она составила 6,4%.

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В ООН также ожидают, что жёсткая денежно-кредитная политика, которую проводил ЦБ в течение 2021 года, продолжится и в 2022 году из-за опасений высоких инфляционных ожиданий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области Алексей Головченко заявил, что по темпам роста ВВП Россия серьёзно отстаёт не только от развивающихся стран, у которых традиционно высокие темпы роста, но и от развитых.