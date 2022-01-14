Москва, 14 января, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Лифт в московском «Президент-отеле» обрушился при замене кабины, сообщает 14 января газета «Известия».

(сс) kaisender Лифт

По данным СМИ, вечером 13 января в отеле проводили работы по замене кабины лифта, в ходе которых произошёл обрыв троса. Лифт с двумя рабочими упал вниз с высоты седьмого этажа, мужчины скончались на месте.

Уточняется, что погибшие являются гражданами Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, два человека погибли в результате падения лифта в гостинице на улице Большая Якиманка в Москве.