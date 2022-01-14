Саратов, 14 января, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Штат педагогических сотрудников сельских школ продолжат пополнять в Саратовской области в 2022 году за счет реализации программы «Земский учитель». В этом году в рамках программы планируют трудоустроить 28 педагогов, сообщает региональное министерство образования.

Алексей Стрелковский. Сельская школа

Участникам программы предоставляется денежная выплата в размере 1 млн рублей. В 2022 году претендовать на получение единовременной компенсационной выплаты могут 28 педагогов, прибывших на работу в сельскую местность. Срок приема заявок определен с 1 февраля по 28 апреля.

Саратовская область впервые приняла участие в проекте «Земский учитель» в 2020 году. Тогда с общеобразовательными организациями, расположенными в сельских населённых пунктах и малых городах области заключили трудовые договоры и получили по 1 млн рублей 34 учителя, удалось закрыть вакансии в 10-и районах региона.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области в период 2022—2026 годов планируют провести капитальный и текущий ремонт в 1000 образовательных организациях, среди них 500 образовательных объектов, еще столько же — дошкольные учреждения. В 2022 году для участия в проекте определены 100 школ и 100 детских садов.

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