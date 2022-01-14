Ярославль, , 09:51 — REGNUM В Ярославле начался опрос общественного мнения по изменению системы выборов депутатов муниципалитета. Об этом сообщает мэрия города. Опрос проводит городской Институт развития стратегических инициатив (ИРСИ). Принять участие в нём может любой желающий.

Выборы Georg Pik

Ольга Жешко. «Мы проводим исследования в онлайн-формате, чтобы охватить максимальное количество желающих выразить свое мнение. Ссылка на опрос будет размещена на сайте и в группах в социальных сетях нашего института и «Инициативы 76», а также мэрии Ярославля. По ней можно будет проголосовать до 15.00 19 января. Итоги проведённого опроса общественного мнения будут представлены на публичных слушаниях. Его результаты будут учтены при принятии решения о необходимости внесения изменений в Устав города, — сообщила начальник отдела аналитических и социологических исследований ИРСИ

Опрос предложил провести депутат муниципалитета, председатель комиссии по законности Олег Ненилин после того, как мэрия города выступила с инициативой изменить систему выборов. Как ранее сообщало ИА REGNUM, предлагается отказаться от выборов по партийным спискам в пользу одномандатных округов.

«В настоящее время в статье 26 Устава города Ярославля закреплена смешанная избирательная система: 19 депутатов муниципалитета избираются по одномандатным округам, то есть избиратели выбирают конкретного человека из списка кандидатов, и 19 депутатов муниципалитета — по единому избирательному округу, то есть избиратели выбирают партию, которая выдвигает список кандидатов. Проектом решения муниципалитета предлагается определить, что избиратели выбирают депутатом только конкретного человека, а не партийный список. В связи с тем, что эпидемиологическая ситуация и действующие ограничения, введенные по рекомендации Роскомнадзора, не позволяют на публичных слушаниях обеспечить участие более 50 человек, в целях более широкого обсуждения предлагаемых изменений, мы выступили с инициативой провести опрос граждан по данному проекту решения, чтобы любой желающий мог высказаться по этому вопросу», — сказал Олег Ненилин.

Авторы идеи опроса полагают, что он позволит сформировать максимально объективную картину общественного мнения. В форме опроса ярославцам предлагается указать и конкретный район проживания, что позволит выяснить, как относятся к идее жители разных районов.

Сами публичные слушания по внесению изменений в Устав города, касающихся системы выборов депутатов муниципалитета, пройдут 20 января в 17.00 в большом зале мэрии. В мэрии будут вести трансляцию мероприятия.

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