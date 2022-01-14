Малгобек, Ингушетия, , 09:51 — REGNUM В Ингушетии произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека. Они доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка. Подробности инцидента приводят местные СМИ.

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ДТП произошло 13 января перед прокуратурой в городе Малгобеке. Мать с двумя детьми переходила оживленную дорогу. Один из водителей пропустил пешеходов, однако выехавшая из-за легковой машины «Приора» сбила их. Очевидцы происшествия отвезли пострадавших на своих машинах в центральную городскую больницу.

«Мать с двумя детьми переходила трассу в оживленном месте, увидев их, легковой автомобиль ВАЗ-2114 сбавил скорость и остановился, чтоб уступить дорогу пешеходам. В это время ехавшая сзади «Приора», объехав легковушку, сбила женщину и несовершеннолетних», — пишет «Интерфакс».

На сайтах правоохранительных органах информации о ДТП в настоящее время нет.