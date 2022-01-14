Детройт, США, 14 января, 2022, 09:51 — ИА Регнум. «Виннипег Джетс» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

Nhl.com Евгений Свечников

В составе «Виннипега» дубль оформил нападающий Эндрю Копп. Ещё одну шайбу забросил Кайл Коннор. Российский форвард Евгений Свечников отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Виннипег» занимает 10-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 39 очков. «Детройт» идёт на девятом месте в Восточной конференции с 37 очками.

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