Рязань, 14 января 2022, 09:51 — REGNUM Агропромышленный индустриальный парк появится в Александро-Невском районе Рязанской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Площадка предназначена для размещения предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. К проектированию нового агропарка приступила Корпорация развития Рязанской области, сообщил 13 января заместитель председателя правительства региона Артём Никитин.
Площадь агропромышленного индустриального парка составит более 110 га.