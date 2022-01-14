Рязань, 14 января, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Агропромышленный индустриальный парк появится в Александро-Невском районе Рязанской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

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Площадка предназначена для размещения предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. К проектированию нового агропарка приступила Корпорация развития Рязанской области, сообщил 13 января заместитель председателя правительства региона Артём Никитин.

«Александро-Невский район имеет выгодное расположение, граничит с Липецкой и Тамбовской областями. Ведущие отрасли сельскохозяйственного производства на территории муниципалитета представлены растениеводством и животноводством. Логистические и климатические преимущества этой территории позволят резидентам локализовать свои производства в кратчайшие сроки и с максимальной выгодой», — сказал на выездном рабочем совещании в Александро-Невском районе Артём Никитин.

Площадь агропромышленного индустриального парка составит более 110 га.