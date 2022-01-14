Санкт-Петербург, , 09:56 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга ожидают существенного увеличения количества заболевших COVID-19 в связи с распространение штамма «омикрон» и готовятся к усилению работы медицинских учреждений. Об этом 13 января заявил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, сообщает издание Смольного «Петербургский дневник».

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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Новый штамм коронавируса уже вызвал мощные вспышки заболеваемости в Западной Европе и США. В Петербурге заранее готовятся к возможной новой волне заболеваемости. На то, что «омикрон» обойдёт стороной Россию и, в частности, Петербург, не рассчитывают.

«Мы подготавливаем систему здравоохранения к возможному увеличению числа заболевших. Как показывает опыт оказания помощи пациентам в Западной Европе, США, основная нагрузка выпадает на амбулаторное звено», — сообщил Дмитрий Лисовец.

В связи с этим в городе планируют доукомплектовывать кадрами поликлиники. Комитет по здравоохранению намерен привлечь на работу в этих медицинских учреждениях специалистов федеральных организаций в сфере медицины, которые не задействованы в оказании помощи больным с коронавирусом.

Качество обслуживания будет увеличено также за счёт увеличения штата сотрудников колл-центров и количества транспортных средств медучреждений.

Напомним, в Петербурге уже несколько суток растёт число новых заболеваний COVID-19. За прошлые сутки вирус обнаружили у более чем 1,8 тыс. человек.

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