Санкт-Петербург, 14 января 2022, 09:56 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга ожидают существенного увеличения количества заболевших COVID-19 в связи с распространение штамма «омикрон» и готовятся к усилению работы медицинских учреждений. Об этом 13 января заявил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, сообщает издание Смольного «Петербургский дневник».

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом
Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом
Vk.com/mihailohlopkov

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Новый штамм коронавируса уже вызвал мощные вспышки заболеваемости в Западной Европе и США. В Петербурге заранее готовятся к возможной новой волне заболеваемости. На то, что «омикрон» обойдёт стороной Россию и, в частности, Петербург, не рассчитывают.

«Мы подготавливаем систему здравоохранения к возможному увеличению числа заболевших. Как показывает опыт оказания помощи пациентам в Западной Европе, США, основная нагрузка выпадает на амбулаторное звено», — сообщил Дмитрий Лисовец.

В связи с этим в городе планируют доукомплектовывать кадрами поликлиники. Комитет по здравоохранению намерен привлечь на работу в этих медицинских учреждениях специалистов федеральных организаций в сфере медицины, которые не задействованы в оказании помощи больным с коронавирусом.

Качество обслуживания будет увеличено также за счёт увеличения штата сотрудников колл-центров и количества транспортных средств медучреждений.

Напомним, в Петербурге уже несколько суток растёт число новых заболеваний COVID-19. За прошлые сутки вирус обнаружили у более чем 1,8 тыс. человек.

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