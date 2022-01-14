Барнаул, , 09:48 — REGNUM В настоящее время два человека, которые пострадали в результате падения легкомоторного самолета в Алтайском крае, находятся в тяжелом состоянии. Об этом 14 января рассказали в пресс-службе минздрава региона.

В палате Donland.ru

«Пострадавшие с тяжелыми сочетанными травмами доставлены в ЦГБ Бийска. Врачи оценивают их состояние как тяжелое», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Также уточняется, что обоим пострадавшим были проведены консультации реаниматолога и хирурга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следователи возбудили уголовное дело по факту падения легкомоторного самолета в Алтайском крае.