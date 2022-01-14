Минск, 14 января, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Генпрокуратура Белоруссии направила в суд уголовное дело в отношении жителя Минска, передавшего администраторам телеграм-каналов персональные данные около 660 работников прокуратуры и Комитета госконтроля. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры республики.

Иван Шилов ИА REGNUM В Белоруссии

«Обвиняемый ознакомился с публикациями ряда Telegram-каналов с персональными данными госслужащих и иных должностных лиц», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина, осознавая, что деятельность подобных сообществ направлена на дискредитацию действующей власти, он передал администраторам телеграм-каналов сведения о частной жизни не менее 660 работников прокуратуры и Комитета государственного контроля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее как «противоправные действия» расценила прокуратура Брестской области гражданскую активность «неустановленных лиц», разоблачивших местного прокурорского работника и нелицеприятно высказавшихся о нём. В итоге возбуждены уголовные дела, расследование которых поручено управлению Следственного комитета по Брестской области.

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