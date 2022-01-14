Джакарта, 14 января, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Глава КНР Си Цзиньпин позвонил президенту Индонезии Джоко Видодо, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Prayitno Индонезия

Во время переговоров Си Цзиньпин призвал обе страны помогать друг другу в борьбе с пандемией. Китай намерен наладить сотрудничество с Индонезией во всех отраслях промышленности от производства вакцин до исследований и разработок лекарств.

Китай также акцентирует внимание на введенном Индонезией запрете на экспорт угля. Китай является одной из стран, зависящих от импорта угля из Индонезии. Помимо Китая, Южная Корея, Филиппины и Япония открыто выступили против запрета на экспорт угля.

По состоянию на октябрь 2021 года внешний долг Индонезии перед Китаем составляет $20,86 млрд.

Стороны также обсудили ситуацию в Южно-Китайском море вблизи индонезийского острова Натуна.

Ранее власти Китая подали протест министерству иностранных дел Индонезии в связи с добычей нефти и природного газа в Южно-Китайском море.

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности 7692 гражданина Индонезии заразились коронавирусом за границей с начала пандемии.