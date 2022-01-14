Состоялся телефонный разговор между главами Индонезии и Китая
Джакарта, 14 января, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Глава КНР Си Цзиньпин позвонил президенту Индонезии Джоко Видодо, сообщает CNN Indonesia.
Во время переговоров Си Цзиньпин призвал обе страны помогать друг другу в борьбе с пандемией. Китай намерен наладить сотрудничество с Индонезией во всех отраслях промышленности от производства вакцин до исследований и разработок лекарств.
Китай также акцентирует внимание на введенном Индонезией запрете на экспорт угля. Китай является одной из стран, зависящих от импорта угля из Индонезии. Помимо Китая, Южная Корея, Филиппины и Япония открыто выступили против запрета на экспорт угля.
По состоянию на октябрь 2021 года внешний долг Индонезии перед Китаем составляет $20,86 млрд.
Стороны также обсудили ситуацию в Южно-Китайском море вблизи индонезийского острова Натуна.
Ранее власти Китая подали протест министерству иностранных дел Индонезии в связи с добычей нефти и природного газа в Южно-Китайском море.
Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности 7692 гражданина Индонезии заразились коронавирусом за границей с начала пандемии.