Москва, , 09:46 — REGNUM Законопроект о запрете вейпов начинают разрабатывать в Госдуме, сообщил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Вейп

«Начинаем подготовку к внесению в Госдуму законопроекта о запрете продажи вейпов на всей территории Российской Федерации», — сообщил Нилов в телеграм-канале.

Поправки предполагается внести в федеральный закон N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Российской Федерации планируется создать систему, которая будет отслеживать людей, курящих вейпы и сигареты в неположенных местах. Новая система станет частью уже существующей системы видеоаналитики, которая анализирует видео с камер в режиме реального времени.

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