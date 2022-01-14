Сеул, 14 января 2022, 09:46 — REGNUM Гуманитарное сотрудничество между Южной Кореей и КНДР должно продолжаться вне зависимости от политической или военной ситуации. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление представителя министерства объединения Южной Кореи Чха Док Чхоля.
Представитель министерства в ответ на просьбу журналистов прокомментировать введенные Вашингтоном санкции отметил, что «в мировом сообществе, включая США и ООН, распространено понимание того, что санкции не должны препятствовать гуманитарному сотрудничеству».
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Он также подчеркнул, что правительство Южной Кореи продолжил усилия по поиску способа оказания гуманитарной помощи КНДР.