Сеул, 14 января, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Гуманитарное сотрудничество между Южной Кореей и КНДР должно продолжаться вне зависимости от политической или военной ситуации. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление представителя министерства объединения Южной Кореи Чха Док Чхоля.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Представитель министерства в ответ на просьбу журналистов прокомментировать введенные Вашингтоном санкции отметил, что «в мировом сообществе, включая США и ООН, распространено понимание того, что санкции не должны препятствовать гуманитарному сотрудничеству».

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Он также подчеркнул, что правительство Южной Кореи продолжил усилия по поиску способа оказания гуманитарной помощи КНДР.