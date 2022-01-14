Сан-Хосе, США, , 09:44 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

Вратарь Игорь Шестёркин в составе сборной России Андрей Пронин © ИА REGNUM

В составе «Рейнджерс» дубль оформил нападающий Крис Крайдер. Ещё одну шайбу забросил Брэйден Шнайдер. Российский вратарь Игорь Шестёркин сыграл «на ноль», отразив 37 бросков по своим воротам.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают третье место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 52 очка. «Сан-Хосе» идёт на восьмом месте в Западной конференции с 41 очком.

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