Чебоксары, , 09:44 — REGNUM В Чувашии после ЧП в новочебоксарской школе № 16 число обратившихся к врачам выросло с 46-ти до 54-х. Это следует из обновлённых данных республиканского министерства здравоохранения.

СУ СКР по Чувашии в пищеблоке новочебоксарской школы, где произошло ЧП Chuvashia.sledcom.ru

По оперативной информации ведомства, в Новочебоксарске на вечер 13 января за медицинской помощью обратились 54 ученика.

«Детям установлены предварительные диагнозы: острое кишечное заболевание — 36 человек, функциональное расстройство желудка — 15 человек, острое респираторное заболевание — три человека», — говорится в сообщении минздрава Чувашии.

В ведомстве уточняют, что в настоящее время на амбулаторном лечении находятся 53 ребёнка. 13 января выписан «в удовлетворительном состоянии» госпитализированный ранее школьник.

В управлении Роспотребнадзора заявляют, что это «групповой случай острой кишечной инфекции». Ранее были взяты пробы воды, пищевых продуктов, смывов с объектов окружающей среды и дезинфицирующих средств. На обследование направлены сотрудники пищеблока.

В адрес школы и Новочебоксарской городской больницы выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 12 января в школе № 16 в Новочебоксарске, когда, по данным правоохранителей около 200 детей не пришли, при этом многие жаловались на температуру и расстройство пищеварительной системы. Утром 13 января минздрав Чувашии заявил о том, что за медицинской помощью обратились 46 учеников.

Читайте ранее в этом сюжете: Школу в Новочебоксарске после ЧП переводят на дистанционное обучение