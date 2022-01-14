Горно-Алтайск, 14 января, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В столице Республики Алтай Горно-Алтайске под машину попала шестилетний ребёнок. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, инцидент произошёл днём 13 января.

МВД Республики Алтай ДТП в Горно-Алтайске

По данным ведомства, 37-летний горожанин за рулём внедорожника Lexus LX 570 сбил девочку, внезапно выбежавшую из-за остановившегося автомобиля, в зоне видимости пешеходного перехода.

Пострадавшую доставили в детскую республиканскую больницу, однако госпитализация ей не потребовалась. Водитель, как отмечается, был трезвый.

«В отношении водителя вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ», — добавили в ведомстве.