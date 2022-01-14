Барнаул, 14 января, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело по факту падения легкомоторного самолета в Алтайском крае. Об этом 14 января сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Эмблема СК РФ

«По факту авиационного происшествия, произошедшего с легкомоторным самолетом Аэропракт-22, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что ранее 14 января около населенного пункта Белокуриха-2 Алтайского края совершил аварийную посадку легкомоторный самолет «Аэропракт-22», на борту которого находились два человека.

«Пассажир и командир воздушного судна доставлены в медицинское учреждение телесными повреждениями различной степени тяжести», — добавляется в сообщении.

Кроме того, отмечается, что на место катастрофы выехала следственная группа и уточняется, что в данный момент ведутся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на аэродроме села Старобелокуриха Алтайского района произошло авиапроисшествие с участием легкомоторного самолёта.