Хабаровск, 14 января, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Внезапная проверка боевой готовности войск проводится в Восточном военном округе 14 января, об этом говорится в сообщении Министерства обороны России.

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В ведомстве отметили, что внезапная проверка нужна для оценки готовности войск к выполнению задач после переброски на большие расстояния. Так, особое внимание будет уделено возможностям транспортной инфраструктуры по перемещению военных и оборудования.

Проверка проводится в рамках плановых мероприятий зимнего периода обучения войск, а также для подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения «Восток-2022».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий Дальней авиацией Воздушно-космических сил РФ Герой России Сергей Кобылаш рассказал о регулярной работе и учениях авиации в арктической зоне.

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