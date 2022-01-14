Уфа, , 09:45 — REGNUM Более 5,7 млрд рублей направлено сельхозпроизводителям Башкирии в качестве поддержки в 2021 году. Об этом 14 января сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сельское хозяйство Government-nnov.ru

В минувшие году аграриям республики были предоставлены субсидии из регионального бюджета по более 40 направлениям.

«Во многом благодаря хорошей государственной поддержке аграрии республики даже в сложном 2021 году продолжили активно приобретать технику, племенной скот, семена и удобрения. А это перспективный задел на предстоящие сезоны», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства региона — министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова.

Субсидии были направлены на возмещение расходов сельхозпроизводителей по приобретению минеральных удобрений, оборудования и сельхозтехники, кормов, племенных животных и на другие цели.

Сообщается, что в 2019 году аналогичная поддержка оказывалась в размере 5,3 млрд рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии могут освободить аграриев от уплаты единого сельхозналога.