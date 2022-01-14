Тампа, США, , 09:39 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

Никита Кучеров Nhl.com

В составе «Тампы» шайбы забросили нападающие Стивен Стэмкос, Энтони Чирелли, Борис Катчук и Брейден Пойнт. Российский форвард Никита Кучеров отдал две результативные передачи.

В составе «Ванкувера» точными бросками отметились нападающие Мэттью Хаймор и Тайлер Мотт.

На сегодняшний день «Тампа» занимает первое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 53 очка. «Ванкувер» идёт на 13-м месте в Западной конференции с 35 очками.

Читайте также: Дубль Чинахова помог «Коламбусу» разгромить «Каролину»