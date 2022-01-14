Бокситогорск, Ленинградская область, , 09:44 — REGNUM Число погибших в лобовом столкновении двух легковых автомобилей Mercedes-Benz на трассе А-114 в Бокситогорском районе Ленинградской области увеличилось до трех человек. Полиция ведёт проверку. Об этом 14 января проинформировали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Смертельное ДТП на трассе А-114 в Ленобласти. (цитата группы «ВК»

Аварийно-спасательная служба ЛО) Vk.com/acclo

Ранее ИА REGNUM сообщало, что около 15:00 мск 13 января на 349 км федеральной трассы А-114 (Вологда — Новая Ладога) 52-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz C 180 при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Mercedes-Benz E200 под управлением 42-летнего мужчины. В результате ДТП от полученных травм на месте скончались пассажиры автомобиля Mercedes-Benz C 180: 34-летний житель Ярославской области и 56-летняя женщина. Еще один пассажир — 42-летний мужчина, с травмами средней степени тяжести, был госпитализирован.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Mercedes C 180 был госпитализирован в медицинское учреждение, где от полученных телесных повреждений скончался», — рассказали в ведомстве.

Водитель автомобиля Mercedes-Benz Е200 и его 38-летний пассажир госпитализированы в медицинское учреждение с различными травмами средней степени тяжести здоровью.

«В настоящее время по факту ДТП проводится проверка», — добавили в пресс-службе.

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