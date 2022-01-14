Москва, , 16:05 — REGNUM Назначением Аскара Умарова пощечины в адрес России не закончились. Госсекретарём Республики Казахстан стал не менее одиозный политик, связанный с экстремистами. Об этом 14 января заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

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«Помимо русофоба Умарова, на высокую должность был назначен ещё один русофоб — Ерлан Карин. Он стал госсекретарём Республики Казахстан», — сообщил эксперт.

По мнению политолога, это назначение едва ли не хуже назначения на пост министра информации Аскара Умарова. Карин известен своими связями с организацией «Бозкурт» — казахским изводом турецкой организации «Серые волки», а через них — с украинским «Правым сектором» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Это весьма сомнительное приобретение для управленческой структуры Казахстана, не говоря уже о том, что это ещё одна пощечина России. В это же время в заключении остаются пророссийский блогер Ермек Тайчибеков, добровольцы, воевавшие на Донбассе — Александр Безруков, Сергей Шалашов, не реабилитированы осуждённые ранее ополченцы» — заключил политолог.

Напомним, что Карин также считается куратором деятельности казахских националистов.