Москва, 14 января, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Назначением Аскара Умаровапощечины в адрес России не закончились. Госсекретарём Республики Казахстан стал не менее одиозный политик, связанный с экстремистами. Об этом 14 января заявил корреспонденту ИА REGNUMчлен Совета по межнациональным отношениям при президенте РФБогдан Безпалько.

Mid.gov.kz Мажилис Казахстана

«Помимо русофоба Умарова, на высокую должность был назначен ещё один русофоб — Ерлан Карин. Он стал госсекретарём Республики Казахстан», — сообщил эксперт.

По мнению политолога, это назначение едва ли не хуже назначения на пост министра информации Аскара Умарова. Карин известен своими связями с организацией «Бозкурт» — казахским изводом турецкой организации «Серые волки», а через них — с украинским «Правым сектором» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Это весьма сомнительное приобретение для управленческой структуры Казахстана, не говоря уже о том, что это ещё одна пощечина России. В это же время в заключении остаются пророссийский блогер Ермек Тайчибеков, добровольцы, воевавшие на Донбассе — Александр Безруков, Сергей Шалашов, не реабилитированы осуждённые ранее ополченцы» — заключил политолог.

Напомним, что Карин также считается куратором деятельности казахских националистов.