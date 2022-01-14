Калуга, , 10:18 — REGNUM В период пандемии коронавируса необходимо использовать все каналы информирования населения о социальной поддержке. Об этом заявил 13 января в Москве в рамках Гайдаровского форума-2022 губернатор Калужской области Владислав Шапша в рамках дискуссии «Легко ли получить помощь от государства?», сообщает ИА REGNUM.

Губернатор Владислав Шапша приял участие в дискуссии Гайдаровского форума-2022. Admoblkaluga.ru

Центральные темы дискуссии — эффективность инструментов информирования граждан о мерах социальной поддержки, в том числе без обращения в госучреждения, а также «Социальное казначейство» и социальный контракт. Участники встречи говорили о том, что пандемия новой коронавирусной инфекции ускорила процесс цифровой трансформации предоставления социальных услуг населению и его главным социальным группам — семьям с детьми, лицам, потерявшим и ищущим работу, старшему поколению. Эффективнее стало и информирование населения о них.

«Социальные сети заняли очень серьезную нишу в нашей жизни. Мы учимся с их помощью адресно доставлять информацию до тех людей, которые в ней нуждаются, пользуемся разными форматами. Наконец-то дошли до родительских чатов в школах и детских садах. Как не странно, они оказались самыми эффективными с точки зрения получения обратной связи. Так, в частности, по социальным контрактам, достучавшись до этих чатов, мы получили поток обратной связи — до 200 обращений в день. И тысячи людей смогли воспользоваться этой социальной услугой, о которой они даже и не знали… Мы сформировали на информационных ресурсах очень простое заявление, которое можно заполнить на смартфоне. Мы дали ссылку на этот ресурс через вот такие доступные формы — родительские чаты. Если в 2020 году к нам обратились 20 человек по социальному контракту, то 2021 — более 2500 человек. Мы нащупали эту возможность быстрой коммуникации с людьми и воспользовались ей», — отметил Владислав Шапша.

В Калужской области программа социального контракта уже пользуется большой популярностью у людей, спрос в области на неё огромный. Однако социальный контакт не должен порождать иждивенчество и тем более его стимулировать. Помощь должна приходить тем людям, которые в ней объективно нуждаются, подчеркнул калужский губернатор.

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