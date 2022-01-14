Калужский губернатор: социальный контракт – это реальная помощь человеку
Калуга, 14 января, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В период пандемии коронавируса необходимо использовать все каналы информирования населения о социальной поддержке. Об этом заявил 13 января в Москве в рамках Гайдаровского форума-2022 губернатор Калужской области Владислав Шапша в рамках дискуссии «Легко ли получить помощь от государства?», сообщает ИА REGNUM.
Центральные темы дискуссии — эффективность инструментов информирования граждан о мерах социальной поддержки, в том числе без обращения в госучреждения, а также «Социальное казначейство» и социальный контракт. Участники встречи говорили о том, что пандемия новой коронавирусной инфекции ускорила процесс цифровой трансформации предоставления социальных услуг населению и его главным социальным группам — семьям с детьми, лицам, потерявшим и ищущим работу, старшему поколению. Эффективнее стало и информирование населения о них.
В Калужской области программа социального контракта уже пользуется большой популярностью у людей, спрос в области на неё огромный. Однако социальный контакт не должен порождать иждивенчество и тем более его стимулировать. Помощь должна приходить тем людям, которые в ней объективно нуждаются, подчеркнул калужский губернатор.